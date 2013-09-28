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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 63
1:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
62
0
Мюллер
Томас Мюллер
63'
63'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
62
0
Манджукич
Марио Манджукич
86
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Кроос
Тони Кроос
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гетце
Марио Гетце
0
Писарро
Клаудио Писарро
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
68
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
82
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
84
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Медойевич
Слободан Медойевич