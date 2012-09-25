Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 24
Манджукич 57
Манджукич 65
3:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
25 сент. 2012, 21:00 МСК
25.09.2012, 21:00 МСК
вторник
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
68
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
24'
24'
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
72
0
Шакири
Джердан Шакири
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
65'
57'
65', 57'
79
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Кроос
Тони Кроос
0
Густаво
Луис Густаво
0
Писарро
Клаудио Писарро
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
67
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
67
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
0
Дост
Бас Дост
81
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кьер
Симон Кьер
0
Виейринья
Виейринья
0
Хасани
Ферхан Хасани
0
Юнссон
Расмус Юнссон