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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 61
Роббен 90
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
28 янв. 2012, 17:30 МСК
28.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
89
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Гомес
Марио Гомес
61'
61'
75
0
Роббен
Арьен Роббен
90'
90'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
67
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Брено
Брено
0
Алаба
Давид Алаба
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Олич
Ивица Олич
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Крис
Крис
42
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
83
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
69
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио