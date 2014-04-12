Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мхитарян 21
Ройс 51
Хофманн 56
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
12 апр. 2014, 19:30 МСК
12.04.2014, 19:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
46
0
Алаба
Давид Алаба
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
13
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
59
21
Лам
Филипп Лам
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Роббен
Арьен Роббен
69
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Редер
Лукас Редер
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
17
Боатенг
Джером Боатенг
39
Кроос
Тони Кроос
25
Мюллер
Томас Мюллер
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
70
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
51'
51'
90
5
Кель
Себастьян Кель
90
18
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21'
21'
90
7
Хофманн
Йонас Хофманн
56'
56'
62
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
77
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
26
Пищек
Лукаш Пищек
2
Фридрих
Мануэль Фридрих
21
Кирх
Оливер Кирх
14
Йойич
Милош Йойич
9
Левандовски
Роберт Левандовски
0
Шибер
Юлиан Шибер