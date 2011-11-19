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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 63
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
19 нояб. 2011, 20:30 МСК
19.11.2011, 20:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
77
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
68
0
Роббен
Арьен Роббен
69
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Алаба
Давид Алаба
0
Контенто
Диего Контенто
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
79
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
87
0
Гетце
Марио Гетце
63'
63'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
89
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос