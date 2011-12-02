Матч завершен
Байер
Леверкузен
Дердийок 8
Сэм 79
2:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
2 дек. 2011, 22:30 МСК
2.12.2011, 22:30 МСК
пятница
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Сэм
Сидней Сэм
79'
79'
84
0
Баллак
Михаэль Баллак
73
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
8'
8'
67
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Млапа
Пениель Млапа
72
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
80
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
59
0
Бабел
Райан Бабел
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Руди
Себастьян Руди
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Мусона
Ноуледж Мусона