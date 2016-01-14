Атлетико - Райо Вальекано: 14 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
3:0
Первый матч 1:1

Атлетико - Райо Вальекано: 14 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
14 янв. 2016, 22:30 МСК
14.01.2016, 22:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-
Райо Вальекано
мин
28
Монтьель
Хонатан Монтьель
2
Тито
Тито
16
Милич
Антонио Милич
4
Суарес
Марио Суарес
18
Гарсия
Альваро Гарсия
Запасные
25
Сантамария
Роберто Сантамария
-
8
Трехо
Оскар Трехо
-
7
Ульоа
Леонардо Ульоа
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
14.01.2016 14 янв. 2016 чт 22:30
Атлетико
3 : 0
Райо Вальекано
14.01.2016 14 янв. 2016 чт 22:30
Атлетико
3
Райо Вальекано
0
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Атлетико
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 0:05
Райо Вальекано
1
Атлетико
1
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Райо Вальекано
0 : 2
Атлетико
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Райо Вальекано
0
Атлетико
2
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 22:59
Райо Вальекано
0 : 0
Атлетико
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 22:59
Райо Вальекано
0
Атлетико
0
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 21:00
Райо Вальекано
2 : 4
Атлетико
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 21:00
Райо Вальекано
2
Атлетико
4
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 20:00
Атлетико
5 : 0
Райо Вальекано
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 20:00
Атлетико
5
Райо Вальекано
0
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 22:30
Атлетико
4 : 3
Райо Вальекано
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 22:30
Атлетико
4
Райо Вальекано
3
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
3
Райо Вальекано
1

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