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Райо Вальекано VS Атлетико
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Райо Вальекано - Атлетико: 16 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Райо Вальекано - Атлетико: 16 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 74
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2019, 18:15 МСК
16.02.2019, 18:15 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Райо Вальекано
мин
13
Димитриевски
Столе Димитриевски
90
16
Амат
Жорди Амат
90
2
Тито
Тито
90
23
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
21
Ба
Абдоулае Ба
90
8
Трехо
Оскар Трехо
90
15
Суарес
Марио Суарес
90
7
Алекс Морено
Алекс Морено
90
27
Комесанья
Санти Комесанья
90
11
Эмбарба
Адриан Эмбарба
90
9
де Томас
Рауль де Томас
90
Запасные
1
Гарсия
Альберто Гарсия
-
18
Гарсия
Альваро Гарсия
-
4
Медран
Альваро Медран
-
25
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
14
Бебе
Бебе
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-
22
Посо
Хосе Анхель Посо
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
23
Витоло
Витоло
90
14
Родри
Родри
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
74'
74'
90
22
Мората
Альваро Мората
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
20
Хуанфран
Хуанфран
-
15
Савич
Стефан Савич
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
9
Калинич
Никола Калинич
-
19
Коста
Диего Коста
-
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Хосе-Мария Хименес
74'
ГОЛ! 0:1
Антуан Гризманн
Прошлые матчи
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
14.01.2016
14 янв. 2016
чт
22:30
Атлетико
3 : 0
Райо Вальекано
14.01.2016
14 янв. 2016
чт
22:30
Атлетико
3
Райо Вальекано
0
07.01.2016
07 янв. 2016
чт
0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Атлетико
07.01.2016
07 янв. 2016
чт
0:05
Райо Вальекано
1
Атлетико
1
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Райо Вальекано
0 : 2
Атлетико
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Райо Вальекано
0
Атлетико
2
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 0
Атлетико
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
Райо Вальекано
0
Атлетико
0
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 4
Атлетико
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
Райо Вальекано
2
Атлетико
4
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
20:00
Атлетико
5 : 0
Райо Вальекано
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
20:00
Атлетико
5
Райо Вальекано
0
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
Атлетико
4 : 3
Райо Вальекано
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
Атлетико
4
Райо Вальекано
3
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
22:30
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
22:30
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
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18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
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10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
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