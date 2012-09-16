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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суарес 29
Коке 49
Туран 51
Фалькао 56
4:3
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Делибашич 82
Делибашич 85
Баптистао 89
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
16 сент. 2012, 22:30 МСК
16.09.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Коста
Диего Коста
57
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
29'
29'
63
0
Коке
Коке
49'
49'
90
0
Туран
Арда Туран
51'
51'
67
0
Фалькао
Радамель Фалькао
56'
56'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
58
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
70
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
54
0
Баптистао
Лео Баптистао
89'
89'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Суэлитон
Суэлитон
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Делибашич
Андрия Делибашич
82', 85'
0
Бангура
Ласс Бангура