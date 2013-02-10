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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Бангура 3
Баптистао 32
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 90
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
10 февр. 2013, 22:59 МСК
10.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
87
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Бангура
Ласс Бангура
3'
3'
67
0
Баптистао
Лео Баптистао
32'
32'
75
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
71
0
Коке
Коке
82
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Адриан
Адриан
46
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90'
90'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Годин
Диего Годин
0
Тиагу
Тиагу
0
Туран
Арда Туран
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес