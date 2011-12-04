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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Габи 25
Фалькао 74
Сальвио 90
3:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 90
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
4 дек. 2011, 14:00 МСК
4.12.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Габи
Габи
25'
25'
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
71
0
Коке
Коке
46
0
Диего
Диего
88
0
Фалькао
Радамель Фалькао
74'
74'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90'
0
Адриан
Адриан
0
Пицци
Пицци
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
70
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
90'
90'
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Коке
Коке
0
Делибашич
Андрия Делибашич