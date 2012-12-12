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Кубок Испании
Атлетик VS Эйбар
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Атлетик - Эйбар: 12 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:1
Первый матч 0:0
Атлетик - Эйбар: 12 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
12 дек. 2012, 21:30 МСК
12.12.2012, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
24
Родригес
Кевин Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
22
Посо
Алехандро Посо
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
21
Леон
Педро Леон
-
18
Ресио
Ресио
-
14
Инуи
Такаши Инуи
-
29
Дуфур
Унаи Дуфур
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
32
Ариета
Унаи Ариета
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Атлетик
1 : 1
Эйбар
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Атлетик
1
Эйбар
1
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Эйбар
1
Атлетик
2
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Эйбар
2 : 2
Атлетик
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Эйбар
2
Атлетик
2
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0
Эйбар
0
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:45
Атлетик
1 : 0
Эйбар
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:45
Атлетик
1
Эйбар
0
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
17:15
Эйбар
1 : 1
Атлетик
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
17:15
Эйбар
1
Атлетик
1
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
23:00
Атлетик
1 : 1
Эйбар
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
23:00
Атлетик
1
Эйбар
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:15
Эйбар
0 : 1
Атлетик
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:15
Эйбар
0
Атлетик
1
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
Эйбар
0 : 1
Атлетик
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
Эйбар
0
Атлетик
1
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
18:15
Атлетик
3 : 1
Эйбар
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
18:15
Атлетик
3
Эйбар
1
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
Атлетик
5 : 2
Эйбар
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
Атлетик
5
Эйбар
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
19:30
Эйбар
2 : 0
Атлетик
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
19:30
Эйбар
2
Атлетик
0
01.03.2015
01 марта 2015
вс
19:00
Эйбар
0 : 1
Атлетик
01.03.2015
01 марта 2015
вс
19:00
Эйбар
0
Атлетик
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
Атлетик
0 : 0
Эйбар
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
Атлетик
0
Эйбар
0
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
21:30
Атлетик
1 : 1
Эйбар
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
21:30
Атлетик
1
Эйбар
1
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
14:00
Эйбар
0 : 0
Атлетик
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
14:00
Эйбар
0
Атлетик
0
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
1
#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
1
Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
#
Новости матча
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31