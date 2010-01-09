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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Денилсон 28
Росицки 90
2:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Осман 13
Пиенаар 81
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
9 янв. 2010, 18:00 МСК
9.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
28'
28'
84
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
65
0
Насри
Самир Насри
90
0
Эдуардо
Эдуардо
74
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Росицки
Томаш Росицки
90'
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эммануэль-Томас
Джей Эммануэль-Томас
0
Вела
Карлос Вела
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
81'
81'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Донован
Лэндон Донован
69
0
Осман
Леон Осман
13'
13'
90
0
Саа
Луи Саа
75
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Воган
Джеймс Воган
0
Бакстер
Джозе Бакстер