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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
21 дек. 2019, 15:30 МСК
21.12.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
8
Делф
Фабиан Делф
72
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
11
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
20
Бернард
Бернард
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен
Арсенал
мин
23
Луис
Давид Луис
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
78
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
32
Смит
Эмиль Смит
66
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
90
77
Сака
Букайо Сака
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
27
Мавропанос
Костас Мавропанос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
19
Пепе
Николя Пепе