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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 27
Рэмзи 90
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 58
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
53
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90'
90'
90
29
Джака
Гранит Джака
62
11
Озил
Месут Озил
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
7
Санчес
Алексис Санчес
27'
27'
68
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
26
Дэвис
Том Дэвис
26
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
45
11
Миральяс
Кевин Миральяс
83
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
58'
58'
90
19
Валенсия
Эннер Валенсия
83
Запасные
41
Хевельт
Матеуш Хевельт
46
Уилльямс
Эшли Уилльямс
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
18
Бэрри
Гарет Бэрри
21
Бешич
Мухамед Бешич
8
Баркли
Росс Баркли
9
Коне
Аруна Коне