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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Рэмзи 6
Косиельни 14
Рэмзи 19
Обамеянг 37
Рэмзи 74
5:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 64
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
3 февр. 2018, 20:30 МСК
3.02.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
14'
14'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
6'
19'
74'
6', 19', 74'
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
37'
37'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
Джек Уилшир
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
13
Мангала
Эльяким Мангала
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
64'
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Руни
Уэйн Руни
14
Тосун
Дженк Тосун