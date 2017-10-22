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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 12
Ниасс 90
2:5
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Монреаль 40
Озил 53
Ляказетт 74
Рэмзи 90
Санчес 90
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
22 окт. 2017, 15:30 МСК
22.10.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
10
Руни
Уэйн Руни
12'
12'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
15
Мартина
Куко Мартина
20
Классен
Дэви Классен
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Ниасс
Умар Ниасс
90'
31
Лукман
Адемола Лукман
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
40'
40'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
53'
53'
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90'
90'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90'
90'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
74'
74'
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
16
Холдинг
Роб Холдинг
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби