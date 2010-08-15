Матч завершен
Амкар
Пермь
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
15 авг. 2010, 16:45 МСК
15.08.2010, 16:45 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы