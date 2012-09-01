Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
Игнатович 35
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
1 сент. 2012, 18:00 МСК
1.09.2012, 18:00 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Васильев
Константин Васильев
90
0
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
35'
35'
72
0
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
0
Якубко
Мартин Якубко
89
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
78
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Гаращенков
Сергей Гаращенков
0
Белов
Михаил Белов
0
Блажич
Марко Блажич
0
Тюкалов
Евгений Тюкалов
0
Пикущак
Игорь Пикущак
0
Карелис
Николас Карелис