Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
26 марта 2010, 17:00 МСК
26.03.2010, 17:00 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Гаал
Миклош Гаал
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Федорив
Виталий Федорив
90
0
Соколов
Дмитрий Соколов
90
0
Дедечко
Денис Дедечко
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Кушев
Мартин Кушев
90
0
Садиков
Дамир Садиков
90
Запасные
0
Шумайлов
Максим Шумайлов
0
Морыганов
Артем Морыганов
0
Померко
Алексей Померко
0
Гаглоев
Вадим Гаглоев
0
Дзахов
Давид Дзахов
0
Кнежевич
Иосип Кнежевич
0
Волков
Сергей Волков