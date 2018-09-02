Алавес - Эспаньол: 02 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
2:1

Алавес - Эспаньол: 02 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
2 сент. 2018, 17:15 МСК
2.09.2018, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

13.06.2020 13 июня 2020 сб 15:00
Эспаньол
2 : 0
Алавес
13.06.2020 13 июня 2020 сб 15:00
Эспаньол
2
Алавес
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
0 : 0
Эспаньол
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
0
Эспаньол
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Эспаньол
2 : 1
Алавес
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Эспаньол
2
Алавес
1
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 17:15
Алавес
2 : 1
Эспаньол
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 17:15
Алавес
2
Эспаньол
1
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 13:00
Эспаньол
0 : 0
Алавес
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 13:00
Эспаньол
0
Алавес
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Алавес
1 : 0
Эспаньол
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Алавес
1
Эспаньол
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Эспаньол
1 : 0
Алавес
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Эспаньол
1
Алавес
0
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:00
Алавес
0 : 1
Эспаньол
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:00
Алавес
0
Эспаньол
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Эспаньол
1 : 0
Алавес
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Эспаньол
1
Алавес
0
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:00
Алавес
0 : 2
Эспаньол
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:00
Алавес
0
Эспаньол
2

Новости

«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
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#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
1
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷‍♂️
2
#Эспаньол
04 августа 2020, 19:44
2
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
13 июня 2020, 19:20
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля 2020, 01:35
# Новости матча
«Эспаньол» впервые с 1993 года вылетел из Примеры. Это произошло после поражения от «Барселоны»
09 июля 2020, 01:02
«Эспаньол» в третий раз за сезон уволил главного тренера
27 июня 2020, 14:08
Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше
03 октября 2019, 20:35
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
Первый китаец, который забил гол в испанской Примере
02 марта 2019, 17:13