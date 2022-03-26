Алания - Волгарь: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
-:-

Алания - Волгарь: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
26 марта 2022, -:- МСК
26.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1
Алания
0
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
Алания
2
Волгарь
0
05.08.2019 05 авг. 2019 пн 18:00
Алания
4 : 1
Волгарь
05.08.2019 05 авг. 2019 пн 18:00
Алания
4
Волгарь
1

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