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Алания VS Волгарь
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Алания - Волгарь: 26 марта 2022 смотреть онлайн
Алания
Владикавказ
-:-
Алания - Волгарь: 26 марта 2022 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 29 тур
ФНЛ,
29 тур
Россия
26 марта 2022, -:- МСК
26.03.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1
Алания
0
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
Алания
2
Волгарь
0
05.08.2019
05 авг. 2019
пн
18:00
Алания
4 : 1
Волгарь
05.08.2019
05 авг. 2019
пн
18:00
Алания
4
Волгарь
1
Новости
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
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