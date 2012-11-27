Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Салаи 55
1:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 18
Паркер 42
Новески 52
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
27 нояб. 2012, 22:00 МСК
27.11.2012, 22:00 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
82
0
Айхнер
Штефан Айхнер
71
0
Ошшен
Оливье Ошшен
46
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Куемаха
Дорже Куемаха
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
52'
52'
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
18'
18'
46
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
63
0
Паркер
Шоун Паркер
42'
42'
69
0
Салаи
Адам Салаи
55'
55'
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Класнич
Иван Класнич