Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 25
Панку 54
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Родолфо 81
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
27 сент. 2009, 15:15 МСК
27.09.2009, 15:15 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Благо
Благо
83
0
Кацаев
Адлан Кацаев
89
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Садаев
Заур Садаев
25'
25'
55
0
Панку
Даниэл Панку
54'
54'
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Илиев
Валентин Илиев
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Петре
Флорентин Петре
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
81'
81'
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
85
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
0
Кайта
Сани Кайта
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Баша
Марко Баша
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл