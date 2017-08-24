Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 20:00 МСК
24.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шериф
мин
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
20
Баяла
Сирил Баяла
90
Запасные
37
Бордиян
Виталий Бордиян
10
Хайро
Хайро
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
90
31
Мачиньски
Кшиштоф Мачиньски
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
34
Астис
Иньяки Астис
28
Брож
Лукаш Брож
15
Копчински
Михал Копчински
7
Перейра
Илдеберту Перейра
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
99
Садику
Армандо Садику