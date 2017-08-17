Матч завершен
Легия
Варшава
Хямяляйнен 76
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Баяла 88
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
31
Мачиньски
Кшиштоф Мачиньски
90
6
Гильерме
Гильерме
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
99
Садику
Армандо Садику
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
28
Брож
Лукаш Брож
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
76'
7
Перейра
Илдеберту Перейра
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
8
Паскуато
Кристиан Паскуато
Шериф
мин
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
20
Баяла
Сирил Баяла
88'
88'
90
Запасные
3
Жардан
Ион Жардан
10
Хайро
Хайро