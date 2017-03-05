Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Нтчам 89
Хильмарк 90
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
5 марта 2017, 17:00 МСК
5.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
84
33
Крунич
Раде Крунич
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
66
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
62
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90'
90'
90
94
Катальди
Данило Катальди
87
22
Лазович
Дарко Лазович
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
83
Рубиньо
Рубиньо
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
89'
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
11
Палладино
Раффаэле Палладино
17
Таарабт
Адель Таарабт