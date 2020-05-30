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Матч-центр
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Данни Да Коста
№24
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июля 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 74'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 74'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Айнтрахт
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Герта
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
59'
59'
59'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
3
Байер
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
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