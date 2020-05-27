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Матч-центр
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Марек Сухи
№5
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Чехия
Дата рождения
29 марта 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
россия. премьер-лига
россия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Аугсбург
0 : 0
Падерборн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Аугсбург
0
Падерборн
0
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
был в запасе
Шальке-04
0
Аугсбург
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
39'
39'
39'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 65'
Аугсбург
1
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 65'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:30
Байер
2 : 0
Аугсбург
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Байер
2
Аугсбург
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Боруссия
5
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
1
Унион
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'