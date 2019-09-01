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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Осако 6
Сарджент 21
Осако 67
3:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Варгас 12
Варгас 46
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
1 сент. 2019, 16:30 МСК
1.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
30
Классен
Дэви Классен
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
90
8
Осако
Юя Осако
6'
67'
6', 67'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
21'
21'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Гросс
Кристиан Гросс
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
9
Харник
Мартин Харник
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
12'
46'
12', 46'
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
3
Педерсен
Мадс Педерсен
34
Тигль
Георг Тигль
25
Груэсо
Карлос Груэсо
20
Шибер
Юлиан Шибер
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
28
Хан
Андре Хан