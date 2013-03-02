Матч завершен
Вердер
Бремен
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 29
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
2 марта 2013, 17:30 МСК
2.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Хант
Аарон Хант
68
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
46
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Павлович
Матео Павлович
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Акпала
Джозеф Акпала
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
85
0
Вернер
Тобиас Вернер
29'
29'
67
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Йенцш
Симон Йенцш
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Моравек
Ян Моравек
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн