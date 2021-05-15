Аугсбург - Вердер: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Аугсбург
Аугсбург
-:-

Аугсбург - Вердер: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Вердер
Бремен
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
21
Топрак
Омер Топрак
13
Велькович
Милош Велькович
32
Фридль
Марко Фридль
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
7
Рашица
Милот Рашица
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
6
Мевальд
Кевин Мевальд
20
Шмид
Романо Шмид
19
Сарджент
Джош Сарджент
Запасные
38
Хаслер
Эдуардо Хаслер
-
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
-
17
Агу
Феликс Агу
-
36
Гросс
Кристиан Гросс
-
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
-
34
Мбом
Жан Мануэль Мбом
-
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
-
9
Зелке
Дави Зелке
-
8
Осако
Юя Осако
-

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2
Аугсбург
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2
Вердер
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Вердер
3
Аугсбург
2
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:30
Вердер
4 : 0
Аугсбург
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:30
Вердер
4
Аугсбург
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Аугсбург
2 : 3
Вердер
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Аугсбург
2
Вердер
3
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
Аугсбург
1 : 3
Вердер
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
Аугсбург
1
Вердер
3
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:30
Вердер
0 : 3
Аугсбург
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:30
Вердер
0
Аугсбург
3
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:30
Аугсбург
3 : 2
Вердер
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:30
Аугсбург
3
Вердер
2
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Вердер
1
Аугсбург
2
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
1
Аугсбург
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Аугсбург
1 : 2
Вердер
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Аугсбург
1
Вердер
2
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Вердер
3
Аугсбург
2
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Аугсбург
4 : 2
Вердер
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Аугсбург
4
Вердер
2
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 17:30
Аугсбург
3 : 1
Вердер
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 17:30
Аугсбург
3
Вердер
1
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 16:30
Вердер
1 : 0
Аугсбург
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 16:30
Вердер
1
Аугсбург
0
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Вердер
0 : 1
Аугсбург
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Вердер
0
Аугсбург
1
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 21:30
Аугсбург
3 : 1
Вердер
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 21:30
Аугсбург
3
Вердер
1
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Аугсбург
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Вердер
1
Аугсбург
1
21.10.2011 21 окт. 2011 пт 21:30
Аугсбург
1 : 1
Вердер
21.10.2011 21 окт. 2011 пт 21:30
Аугсбург
1
Вердер
1
23.03.2010 23 марта 2010 вт 22:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
23.03.2010 23 марта 2010 вт 22:30
Вердер
2
Аугсбург
0

Новости

Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️
#Арминия
07 февраля, 17:07
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
Отец Писарро всю ночь бухал с директором «Вердера». Так началась история любви: слезы, голы и четыре расставания
#Клаудио Писарро
07 июля 2020, 13:50
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
# Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Писарро завершил карьеру в «Вердере» – за него он играл четыре раза
07 июля 2020, 09:58
«Вердер» остался в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола
06 июля 2020, 23:25
«Вердер» избежал прямого вылета, когда забил шесть голов «Кельну»
27 июня 2020, 18:24
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Игрок «Айнтрахта» вышел на замену и забил через 17 секунд – быстрее всех в Бундеслиге минимум за 16 лет
03 июня 2020, 23:32
«Боруссия» М забила 3000+ голов в Бундеслиге
31 мая 2020, 19:48
Впервые с 2014-го клуб Бундеслиги трижды в игре забил головой. Так «Байер» разгромил «Вердер»
18 мая 2020, 23:27