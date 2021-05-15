Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Эльдор Шомуродов
Федор Чалов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Грузия
Норвегия
Нидерланды
Китай
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Зенит
Реал
Ростов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Аугсбург VS Вердер
Поделиться:
Аугсбург - Вердер: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
-:-
Аугсбург - Вердер: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Вердер
Бремен
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
21
Топрак
Омер Топрак
13
Велькович
Милош Велькович
32
Фридль
Марко Фридль
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
7
Рашица
Милот Рашица
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
6
Мевальд
Кевин Мевальд
20
Шмид
Романо Шмид
19
Сарджент
Джош Сарджент
Запасные
38
Хаслер
Эдуардо Хаслер
-
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
-
17
Агу
Феликс Агу
-
36
Гросс
Кристиан Гросс
-
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
-
34
Мбом
Жан Мануэль Мбом
-
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
-
9
Зелке
Дави Зелке
-
8
Осако
Юя Осако
-
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
2
Аугсбург
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2
Вердер
1
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3
Аугсбург
2
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:30
Вердер
4 : 0
Аугсбург
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:30
Вердер
4
Аугсбург
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Аугсбург
2 : 3
Вердер
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Аугсбург
2
Вердер
3
17.03.2018
17 марта 2018
сб
17:30
Аугсбург
1 : 3
Вердер
17.03.2018
17 марта 2018
сб
17:30
Аугсбург
1
Вердер
3
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Аугсбург
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:30
Вердер
0
Аугсбург
3
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:30
Аугсбург
3 : 2
Вердер
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:30
Аугсбург
3
Вердер
2
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Вердер
1
Аугсбург
2
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:30
Вердер
1
Аугсбург
2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Аугсбург
1 : 2
Вердер
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Аугсбург
1
Вердер
2
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Вердер
3
Аугсбург
2
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Аугсбург
4 : 2
Вердер
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Аугсбург
4
Вердер
2
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Вердер
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3
Вердер
1
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Вердер
1 : 0
Аугсбург
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Вердер
1
Аугсбург
0
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Вердер
0 : 1
Аугсбург
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Вердер
0
Аугсбург
1
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
21:30
Аугсбург
3 : 1
Вердер
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
21:30
Аугсбург
3
Вердер
1
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Аугсбург
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Вердер
1
Аугсбург
1
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
Аугсбург
1 : 1
Вердер
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
Аугсбург
1
Вердер
1
23.03.2010
23 марта 2010
вт
22:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
23.03.2010
23 марта 2010
вт
22:30
Вердер
2
Аугсбург
0
Новости
Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️
#Арминия
07 февраля, 17:07
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
Отец Писарро всю ночь бухал с директором «Вердера». Так началась история любви: слезы, голы и четыре расставания
#Клаудио Писарро
07 июля 2020, 13:50
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Писарро завершил карьеру в «Вердере» – за него он играл четыре раза
07 июля 2020, 09:58
«Вердер» остался в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола
06 июля 2020, 23:25
«Вердер» избежал прямого вылета, когда забил шесть голов «Кельну»
27 июня 2020, 18:24
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Игрок «Айнтрахта» вышел на замену и забил через 17 секунд – быстрее всех в Бундеслиге минимум за 16 лет
03 июня 2020, 23:32
«Боруссия» М забила 3000+ голов в Бундеслиге
31 мая 2020, 19:48
Впервые с 2014-го клуб Бундеслиги трижды в игре забил головой. Так «Байер» разгромил «Вердер»
18 мая 2020, 23:27