Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 67
Варгас 82
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Йедвай 23
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
1
Люте
Андреас Люте
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
23'
23'
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
78
28
Хан
Андре Хан
46
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
67'
67'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
82'
82'
86
Запасные
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Сухи
Марек Сухи
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
14
Моравек
Ян Моравек
25
Груэсо
Карлос Груэсо
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
29
Левен
Эдуард Левен
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
Вердер
мин
41
Вольтемаде
Ник Вольтемаде
58
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
17
Шахин
Нури Шахин
80
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
87
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
9
Зелке
Дави Зелке
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
Запасные
40
Плогман
Лука Плогман
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
8
Осако
Юя Осако
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент