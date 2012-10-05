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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 2
Хайн 32
Байер 72
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 19
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
5 окт. 2012, 21:30 МСК
5.10.2012, 21:30 МСК
пятница
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Хайн
Штефан Хайн
32'
32'
72
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
72'
72'
90
0
Моравек
Ян Моравек
56
0
Вернер
Тобиас Вернер
2'
2'
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
86
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Санко
Джибрил Санко
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Петржела
Милан Петржела
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Сио
Джованни Сио
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
46
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
62
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
19'
19'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
69
0
Акпала
Джозеф Акпала
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг