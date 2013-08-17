Матч завершен
Вердер
Бремен
Экичи 23
1:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
85
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
72
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
23'
23'
68
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
83
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
56
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
70
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
0
Влаходимос
Панайотис Влаходимос