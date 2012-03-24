Матч завершен
Вердер
Бремен
Фуллкруг 61
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Верхаг 90
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
24 марта 2012, 17:30 МСК
24.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Трибулл
Том Трибулл
78
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
61'
61'
87
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Авдич
Денни Авдич
0
Ти
Леннарт Ти
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
74
0
Хайн
Штефан Хайн
67
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
80
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90'
90'
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль