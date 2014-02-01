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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 11
Алтынтоп 49
Хан 55
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Кальсен-Бракер 3
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
1 февр. 2014, 17:30 МСК
1.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
3'
3'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
11'
11'
78
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
49'
49'
87
0
Милик
Аркадиуш Милик
69
0
Хан
Андре Хан
55'
55'
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Кор
Доминик Кор
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
46
0
Петерсен
Нильс Петерсен
46
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
68
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски