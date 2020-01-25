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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Унион
Берлин
Суботич 47
Ингвартсен 61
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
25 янв. 2020, 17:30 МСК
25.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
47'
47'
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
79
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
72
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
61'
61'
87
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
23
Кроос
Феликс Кроос
18
Малли
Юнус Малли
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
70
28
Хан
Андре Хан
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
77
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Сухи
Марек Сухи
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
25
Груэсо
Карлос Груэсо
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
29
Левен
Эдуард Левен
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон