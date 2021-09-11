Унион - Аугсбург: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Унион
Берлин
-:-

Унион - Аугсбург: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Унион
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Аугсбург
2
Унион
1
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Унион
1 : 3
Аугсбург
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Унион
1
Аугсбург
3
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Унион
2
Аугсбург
0
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Аугсбург
1
Унион
1

Новости

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02 июля 2020, 16:25
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15 мая 2020, 00:42