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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Варгас 59
1:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Андерссон 80
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
24 авг. 2019, 16:30 МСК
24.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Роберт Шредер
Роберт Шредер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
28
Хан
Андре Хан
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
25
Груэсо
Карлос Груэсо
74
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
88
16
Варгас
Рубен Варгас
59'
59'
66
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
3
Педерсен
Мадс Педерсен
34
Тигль
Георг Тигль
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
23
Рихтер
Марко Рихтер
Унион
мин
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
71
30
Андрих
Роберт Андрих
90
21
Прёмель
Гриша Прёмель
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
67
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
71
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
5
Фридрих
Марвин Фридрих
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
9
Полтер
Себастьян Полтер
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
80'
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес