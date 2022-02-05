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Аугсбург VS Унион
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Аугсбург - Унион: 05 февраля 2022 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
-:-
Аугсбург - Унион: 05 февраля 2022 смотреть онлайн
Унион
Берлин
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
5 февр. 2022, -:- МСК
5.02.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
3
Педерсен
Мадс Педерсен
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
2
Гумни
Роберт Гумни
25
Груэсо
Карлос Груэсо
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
8
Хедира
Рани Хедира
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
45
Lukas Petkov
Lukas Petkov
-
Главный тренер
Хайко Херрлих
Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
25
Ленц
Кристофер Ленц
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
7
Гогиа
Акаки Гогиа
-
23
Гисельман
Нико Гисельман
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
14
Авонийи
Тайво Авонийи
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
Главный тренер
Урс Фишер
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Унион
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Аугсбург
2
Унион
1
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Унион
1 : 3
Аугсбург
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Унион
1
Аугсбург
3
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2
Аугсбург
0
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1
Унион
1
Новости
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
10 апреля, 18:28
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42