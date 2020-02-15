Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Макс 38
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хаберер 51
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 17:30 МСК
15.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
22
Иаго
Иаго
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
38'
38'
66
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
32
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
80
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
19
Удуохай
Феликс Удуохай
25
Груэсо
Карлос Груэсо
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
29
Левен
Эдуард Левен
28
Хан
Андре Хан
16
Варгас
Рубен Варгас
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
87
6
Абраши
Амир Абраши
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
51'
51'
84
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
23
Хайнц
Доминик Хайнц
3
Линхарт
Филипп Линхарт
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
18
Петерсен
Нильс Петерсен
21
Боррелло
Брендон Боррелло