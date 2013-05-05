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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Макиади 31
Шмид 61
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
5 мая 2013, 16:30 МСК
5.05.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
46
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
81
0
Макиади
Седрик Макиади
31'
31'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
61'
61'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
77
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Сантини
Иван Сантини
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
82
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
62
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
77
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона