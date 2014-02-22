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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 17
Мехмеди 73
2:4
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 7
Верхаг 78
Алтынтоп 85
Байер 90
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
17'
17'
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Клаус
Феликс Клаус
80
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
73'
73'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
60
0
Верхаг
Пол Верхаг
78'
78'
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90'
90'
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
7'
7'
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
85'
85'
87
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
67
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Моравек
Ян Моравек
0
Кор
Доминик Кор
0
Милик
Аркадиуш Милик