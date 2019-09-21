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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хелер 23
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 39
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
21 сент. 2019, 16:30 МСК
21.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
23'
23'
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
17
Кеблер
Лукас Кеблер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
32
Грифо
Винченцо Грифо
6
Абраши
Амир Абраши
20
Гондорф
Жером Гондорф
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
28
Хан
Андре Хан
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
39'
39'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
3
Педерсен
Мадс Педерсен
34
Тигль
Георг Тигль
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
23
Рихтер
Марко Рихтер
9
Кордова
Серхио Кордова