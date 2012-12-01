Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 9
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 29
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
1 дек. 2012, 17:30 МСК
1.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
78
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
52
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Петржела
Милан Петржела
62
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
9'
9'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
29'
29'
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
46
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
24
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Путило
Антон Путило
0
Лаис
Марк Лаис
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини