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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Алтынтоп 62
Вернер 89
2:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 46
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
14 сент. 2013, 16:30 МСК
14.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
58
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
74
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
62'
62'
86
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Моравек
Ян Моравек
0
Вернер
Тобиас Вернер
89'
0
Фетщ
Матиас Фетщ
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Хефлер
Николас Хефлер
46
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
46
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
76
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
46'