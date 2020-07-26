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Сальваторе Боккетти
№16
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 нояб. 1986 (33) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Торино
1
Верона
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Верона
3
Парма
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
был в запасе
Сассуоло
3
Верона
3
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Кальяри
20.06.2020
20 июня 2020
сб
22:45
был в запасе
Верона
2
Кальяри
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
41'
41'
41'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Верона
2
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
64'
64'
64'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
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