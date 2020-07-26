Сальваторе Боккетти
№16
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 нояб. 1986 (33) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Торино
1
Верона
1
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Верона
3
Парма
2
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
был в запасе
Сассуоло
3
Верона
3
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 22:45
Верона
2 : 1
Кальяри
20.06.2020 20 июня 2020 сб 22:45
был в запасе
Верона
2
Кальяри
1
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
41'
41'
41'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Верона
2
минуты: 1' - 90'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1 : 3
Рома
64'
64'
64'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
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