Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:2
Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 14
Степински 85
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
5 янв. 2020, 17:00 МСК
5.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
14'
14'
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
3
Витале
Луиджи Витале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
9
Степински
Мариуш Степински
85'