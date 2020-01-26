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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Давидович 19
Пессина 34
Паццини 87
3:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
26 янв. 2020, 17:00 МСК
26.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
10
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
73
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
27
Давидович
Павел Давидович
19'
19'
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
49
34
Амрабат
Софиан Амрабат
88
32
Пессина
Маттео Пессина
34'
34'
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
11
Паццини
Джампаоло Паццини
87'
16
Борини
Фабио Борини
9
Степински
Мариуш Степински
Лечче
мин
21
Габриэл
Габриэл
28
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
43
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
69
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
11
Шахов
Евгений Шахов
37
Маер
Жан Маер
10
Фалько
Филиппо Фалько
3
Вера
Брайан Вера